La résistance internationale contre la réimposition des sanctions contre l'Iran confirme l'échec de l'unilatéralisme américain (un expert en politique internationale)

La réimposition du chapitre VII des sanctions du Conseil de sécurité à l'Iran visées aux articles 10, 11 et 12 de la résolution 2231 et à l'article 36 de l'accord nucléaire avec l'Iran, et sur la base de ces articles de l'accord nucléaire et de la résolution, si l'une des parties affirme une violation majeure de l'accord, elle peut demander la formation Un comité spécial pour résoudre le différend, a déclaré M. Beheshti à l’IRNA.

Après la formation du comité spécial chargé de résoudre le différend, les deux parties doivent parvenir à un accord dans un certain délai, et si elles ne parviennent pas à un accord, la question est renvoyée à une réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'accord nucléaire, a-t-il ajouté.

Dans le cas où aucun résultat n'est atteint dans un délai d'un mois, la question sera renvoyée au Comité de règlement des différends, qui se compose de trois membres: l'État qui prétend violer l'accord nucléaire, l'État accusé d'avoir violé l'accord nucléaire et un pays neutre. Si ces mesures ne donnent pas de résultats, la question sera renvoyée au Conseil de sécurité et les résolutions du Chapitre VII du Conseil de sécurité seront appliquées sans qu'il soit nécessaire de voter, a indiqué Beheshti.

Les 13 membres du Conseil de sécurité ont non seulement annoncé cette question verbalement, mais l'ont annoncée par écrit. L'ancien Président du Conseil de sécurité, le délégué de l'Indonésie auprès de l'Organisation des Nations Unies, et le Président du Conseil de sécurité pour le mois de septembre, le délégué nigérian, ont déclaré que les États-Unis n'avaient pas le droit d'utiliser le mécanisme de déclenchement, a-t-il précisé.

Il a souligné l'opposition du Secrétaire général des Nations Unies à la décision américaine, en disant: L'administration Trump estime qu'elle peut activer le mécanisme de déclenchement sans permission Conseil de sécurité car elle a déjà pris de nombreuses mesures unilatéralement et unilatéralement. «D'un point de vue juridique, les États-Unis ne peuvent pas activer seuls ce mécanisme car il n'y a pas eu de réunion du Conseil de sécurité et les membres ont déjà déclaré leur opposition à cette mesure, qui est en contradiction avec les articles 10 et 11 de la résolution 2231».

