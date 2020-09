Les ambassadeurs en poste à Téhéran se sont donnés rendez-vous à vélo

L’ambassadeurs français, danois, néerlandais et allemand, accompagnés par le maire de Téhéran, M. Pirouz Hanachi ont une nouvelle fois pu découvrir Téhéran et savourer pleinement la maestria architecturale de la capitale, exceptionnellement vidée de toute automobile, ce mardi 22 septembre à l’occasion de la Journée mondiale sans voiture.

Après avoir roulé, ils ont visité le musée de la paix de Téhéran pour célébrer la Journée internationale de la paix le 21 septembre.

Le mardi, le maire de Téhéran se rend parfois au travail sans voiture, plutôt à vélo ou par les transports en commun, dans le but d’encourager les habitants à se passer de la voiture, et de redécouvrir la ville en vélo, en rollers, trottinette, skateboard, etc. Une initiative déjà bienvenue et mise en avant par les Téhéranais.

