Farangis; Histoire inédite du rôle des femmes dans la guerre Iran-Irak

Après 3 décennies à compter de la fin de la guerre de 8 ans imposée par les États-Unis à travers le régime de Saddam à la République islamique d'Iran, bon nombre des événements effectifs de cette période n'ont pas du tout été liés à la nouvelle génération et au monde. La présentation des souvenirs et la publication de chaque nouveau livre dans ce domaine n'exprime qu'une partie des événements de cette époque pour les lecteurs contemporains.

Le livre met en lumière une minuscule section des gloires et des sacrifices des femmes iraniennes pendant la Sainte Défense. Le livre "Farangis", écrit par Mahnaz Fattahi, est l'un des ouvrages les plus impressionnants sur la participation inépuisable des femmes à l'époque de la sainte défense, qui reflète les souvenirs de Farangis Heidarpour, l'une des courageuses de la ville de Gilan-e-Gharb dans l'ouest de l'Iran.

Le livre «Farangis» contient 12 chapitres et son narrateur est une femme courageuse de Kermânchâh. Le premier chapitre traite de l'enfance de Farangis dans laquelle il n'y a pas de guerre ni ses séquelles. Sa famille vivait dans le village d'Avezin de la ville de Gilan-e-Gharb et est considérée comme faisant partie de la grande tribu de Kalhor. Elle déclare qu'en dépit de ses réticences, elle a dû épouser un Irakien dans la ville de Khaneqein, ce qui a été empêché par l'intervention de l'un des parents âgés.

Dans le deuxième chapitre, commence par une proposition de mariage par un prétendant du village voisin et se termine par le mariage. Ainsi, elle commence une vie avec un homme nommé Ali Mardan. Le chapitre suivant montre que ce jeune couple commence une vie plutôt heureuse, mais au lendemain de la guerre imposée, l'ombre sombre de la guerre et des jours difficiles se répandent sur le village et leur vie.

Un groupe d'hommes se précipite sur les théâtres de guerre pour dissuader l'avancement de l'ennemi, puis un autre groupe quitte le village pour obtenir des informations sur le premier groupe. Mais ce dernier groupe est martyrisé. Les femmes et les hommes restants du village se réfugient dans les montagnes environnantes, exposant ainsi les terribles scènes de guerre et la splendeur de la résistance et l'épopée des hommes et des femmes des régions frontalières les unes après les autres.

Lorsque Farangis rentre chez elle pour prendre des fournitures et des provisions, elle rencontre deux soldats irakiens. Elle tue l'un d'eux avec une hache et prend un autre captif.

Les chapitres suivants du livre abordent le sans-abrisme de Farangis et de sa famille et d'autres habitants des villages des régions frontalières alors qu'ils changent de place plusieurs fois. Plusieurs fois, ils retournent au village, mais chaque fois qu'ils rencontrent les bombardements incessants de l'ennemi et un certain nombre d'entre eux sont martyrisés et blessés.

De nombreux membres de la famille Farangis sont martyrisés et blessés lors de ces événements. En plus du bombardement de l’ennemi, le fait de marcher sur les mines terrestres par les villageois inconscients leur cause également d’amples catastrophes. Compte tenu de la situation géographique de Farangis et de sa famille, elle décrit les scènes de l'époque de la Sainte Défense comme l'un des principaux événements de la guerre à cette époque.

Outre le bombardement continu des villages autour de Gilan-e-Gharb, d'autres événements sont également liés dans ce chapitre tels que l'assaut ignoble par des éléments de l'OMK sur l'opération d'Islamabad et Mersad et d'autres événements qui sont un événement inoubliable dans la vie de cette femme héros. Elle se souvient également de la visite du chef dans la province de Kermânchâh au cours de laquelle l'ayatollah Khamenei se rend à Gilan-e-Gharb et Farangis rencontre le chef.

Le livre "Farangis" a une prose simple et fluide, la séquence du temps a été observée au cours des événements, et l'auteur a décrit avec succès différents environnements de la nature aux scènes de guerre.

Dans la dernière section, Mahnaz Fattahi, auteur du livre, présente une description de la position actuelle de Farangis Heidarpour et des membres de sa famille, et le livre se termine par 85 images et 9 documents liés au sujet du livre.

Mahnaz Fattahi, auteur de Farangis, déclare: «Dans l'histoire de Farangis, j'ai délibérément dépeint l'environnement indigène et je voulais permettre au lecteur du livre de visualiser une femme kurde qui a agi courageusement. Je veux que le livre "Farangis" soit le livre des femmes de mon pays. J'ai décrit Farangis telle qu'elle était; pas un seul mot de plus ou de moins».

L'écrivain de Farangis a déclaré avoir travaillé sur ce livre pendant trois ans et visité à plusieurs reprises le village de la résidence de cette dame. Elle déclare: «Le livre Farangis a été réécrit plus de 50 fois parce que j'étais très sensible à ce sujet et je voulais présenter précisément le courage de Farangis et du peuple de Kermânchâh pendant la Sainte Défense. Le livre "Farangis" a été introduit dans la 17e édition du Livre de l'Année de la sainte défense et a été traduit en ourdou et en anglais et est actuellement traduit en kurde. Une version du livre est également en cours de rédaction pour les enfants et les adolescents.

Les hommes et les femmes de Kermânchâh, qui ont été brutalement attaqués par l'ennemi envahisseur, ont agi comme des héros immortels dans le cœur des habitants de cette terre.

Tout au long des années incessantes de la guerre imposée, ce qui était vraiment stupéfiant, c'était l'existence de femmes courageuses qui se sont opposées très puissamment aux ennemis et n'ont pas laissé un pouce de leurs terres tomber entre les mains des usurpateurs.

Farangis Heidarpour est l'une des héroïnes vivantes de cette époque. Certes, cette femme de Kermânchâh symbolise les nobles et grandes dames de cette terre, en particulier celles de l'ouest de l'Iran, qui ne cèdent jamais aux ennemis avides et résistent toujours avec persévérance aux idées et aux idéaux de l'islam et de la République islamique. Ce livre reflète en fait la bravoure, le sacrifice, la fermeté, la foi et la loyauté des habitants de la province de Kermânchâh et leur grande contribution à la cause de l'Imam Khomeiny.

Récemment, la courageuse dame de Kermânchâh, Farangis Heidarpour et l'écrivain du livre Mahnaz Fattahi ont rencontré le chef de la révolution islamique. Dans le même temps, un texte est devenu viral dans lequel le chef a fait l'éloge de l'écrivain et du personnage principal du livre Mme Farangis Heidarpour.

Après la fin de la guerre imposée et afin de vénérer Lady Farangis Heidarpour, la courageuse femme de Gilan-e-Gharb, un mémorial a été construit à l'entrée du parc Shirin à Kermânchâh, comme symbole de la résistance des femmes dans la province de Kermânchâh . Pendant la Révolution et la guerre imposée, la province de Kermânchâh a présenté 945 femmes martyrs à la révolution islamique.

Nous terminons ce programme en citant une partie du livre "Farangis".

Il a demandé: Allons-nous partir d'ici? Allez en ville ou ...

Je l'ai regardé avec agacement et lui ai dit: "Vous voulez dire que vous voulez donner notre maison aux Irakiens et partir?"

Il se leva, regarda les étoiles dans l'obscurité de la nuit et dit: "La guerre est terrible. Vous serez tué, ou Dieu nous en préserve, si vous tombez entre les mains de l'ennemi ..."

Je me suis assis à côté de lui et j'ai levé la tête comme lui et j'ai regardé les étoiles en disant: "Souviens-toi, le dernier à quitter ce village, c'est moi. Pour moi, fuir signifie la mort. Je ne m'échapperai pas facilement. Souviens-toi, je suis Farangis. C'est vrai, je suis une femme, mais je me bats comme un homme. Je n'ai pas peur. Comprends-tu? "

