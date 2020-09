L'Iran capable de contrecarrer toute menace en tout lieu (ministre de la Défense)

«L'Iran est en position dans les domaines de la science, de la politique et en particulier de la défense qu'en dépit des menaces cruelles du système hégémonique, il peut détecter et contrecarrer toute menace à son point de départ même en dehors des frontières», a déclaré Hatami lors d'une réunion en ligne mardi à Téhéran.

Le chef de la Révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, s'est adressé lundi à un événement par liaison vidéo à Téhéran, où il a déclaré que la défense victorieuse de l’Iran contre les forces soutenues par l’étranger de l’ancien dictateur irakien Saddam Hussein a prouvé qu’envahir le pays était une action «très coûteuse».

Un engagement réussi dans la guerre a donc conféré au pays son niveau actuel de sécurité, a noté le chef, énumérant les récompenses de la défense sacrée.

Ailleurs dans ses remarques, le ministre iranien de la Défense a déclaré que l’assassinat par Washington du haut commandant anti-terroriste iranien Qassem Soleimani en Irak au début de cette année visait à empêcher davantage d’humiliation américaine parmi ses comparses dans la région.

Il a ajouté que l’Iran se réservait le droit de venger l’assassinat du général Soleimani.

Hatami a souligné que la résistance se poursuivra jusqu'à ce que l'ennemi soit expulsé d'Asie occidentale et que la région soit débarrassée des éléments de l'arrogance mondiale.

Des terroristes américains ont assassiné le général Soleimani, le commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), ainsi que Abu Mahdi al-Muhandis, chef adjoint du Hashd al-Sha'abi de l'Irak, et leurs compagnons en visant leur véhicule à l'extérieur de l’Aéroport international de Bagdad le 3 janvier.

L'acte de terreur lâche a été mené sous la direction du président Donald Trump, le Pentagone prenant la responsabilité de la frappe.

Le général Soleimani est considéré par les peuples du monde en quête de liberté comme le personnage clé pour vaincre Daech, le groupe terroriste le plus notoire du monde, dans les batailles au Moyen-Orient.

Le commandant en chef du CGRI, le général Hossein Salami, a déclaré samedi que l'Iran se vengerait certainement de l'assassinat, mais qu'il ne ciblerait que ceux qui sont directement ou indirectement impliqués dans le meurtre.

«Notre promesse de venger le martyre du général Soleimani est définitive, sérieuse et réelle. M. Trump, ne doutez pas de notre vengeance, car elle est tout à fait définitive et sérieuse », a déclaré Salami lors d'une cérémonie matinale conjointe de l'état-major des Pasdaran.

Hatami a en outre noté que l'Iran est devenu une puissance influente sur la scène internationale en raison de la résistance de sa nation.

«En plus des secteurs de la défense et de la politique, la République islamique a réalisé de précieuses réalisations dans les domaines de la conception et de la fabrication [de produits différents] malgré toutes les restrictions et sanctions unilatérales.»

L'Iran a le droit inaliénable d'avoir des contacts avec la communauté internationale, a déclaré le chef de la défense. «Bien que nous n'oublierons pas notre droit, nous devons redoubler d'efforts pour transformer les restrictions en opportunités.»

