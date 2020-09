Festival de Chicago : présence de 3 films iraniens

Le 56e Festival international du film de Chicago se déroule du 14 au 25 octobre. Le cinéma iranien compte trois représentants dans ce festival, qui rivaliseront avec des concurrents internationaux dans trois sections : Compétition internationale, Masters et Court métrage.

"Le crime d'insouciance", écrit par Nasim Ahmadpour et Chahram Mokri, réalisé par Mokri et produit par Negar Eskanderfar, participe dans la section de "Compétition internationale" et rivalise pour le Prix Golden Hugo. Le film a également été projeté au 77e Festival du film de Venise et a reçu le prix du meilleur scénario original de l'Association des critiques indépendants du Festival.

Le Festival du film de Chicago voit dans ce film un reflet du cinéma et de son importance dans la vie du peuple iranien et écrit dans l'introduction de la présentation de cette œuvre : "Dans ce film, le passé et le présent, la réalité et l'histoire, au moment où le monde évolue vers le surréalisme, se combinent."

"Il n'y a pas de diable" un autre film iranien raconte en 150 minutes l'histoire de quatre personnages qui sont exposés à un choix éthique inimaginable mais simple, qui affecte directement et indirectement leurs relations et toute leur vie.

"Il n'y a pas de diable" est une co-production de l'Allemagne, de la République tchèque et de l'Iran. Son réalisateur, Mohammad Rasulov, avait précédemment remporté l'Ours d'or au Festival du film de Berlin.

Dans la section des Court métrage, "Le jaune tacheté" de Baran Sarmad sera projeté toujours au nom du cinéma iranien.

En raison de l'épidémie du coronavirus toujours plus présente dans le monde, les films de cette période du Festival du film de Chicago seront projetés dans une combinaison de formats numériques et de cinéma-machine.

