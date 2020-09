20.000 barils seront ajoutés à la production pétrolière iranienne

Selon un rapport de la Compagnie pétrolière iranienne offshore mercredi 23 septembre, la plate-forme de puits n ° 8 de 1000 tonnes du champ Hendijan (sud) de la compagnie pétrolière iranienne offshore a été installée à l'emplacement souhaité. Avec l'installation de cette plate-forme, la production dans l'un des plus anciens champs pétrolifères du golfe Persique va augmenter.

L'installation de cette plate-forme a été réalisée dans le respect de toutes les règles de sécurité et des normes internationales et les entrepreneurs concernés ont pris des mesures dans le plein respect des réglementations en matière de santé et de sécurité.

