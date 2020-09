Les pourparlers entre l'Iran et la Russie sur la coopération militaire se poursuivent (Zarif)

"L'Iran et la Russie ont eu de bons et sérieux pourparlers sur la coopération militaire", a déclaré jeudi à Spoutnik le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui est à Moscou, avant de rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Zarif a poursuivi en disant à propos des prisonniers ayant la double nationalité américaine en Iran et de la manière dont ils sont échangés: "L'Iran est prêt à échanger tous les prisonniers à double nationalité via un pays tiers comme la Suisse."

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également évoqué la coopération de l'Iran avec ses voisins et a déclaré: "La coopération de l'Iran avec ses voisins se poursuit malgré les sanctions américaines illégales."

Soulignant la futilité des sanctions américaines contre l'Iran, le ministre a déclaré: "Les États-Unis sont bien conscients que les sanctions et la politique de pression maximale contre l'Iran ont échoué".

Concernant la poursuite de l'agression de la coalition saoudienne contre le Yémen, le responsable a ajouté: "La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la guerre contre le Yémen".

Concernant les accords récents entre le régime sioniste et les Emirats Arabes Unis et Bahreïn, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré: "La normalisation des relations a eu lieu il y a des années et n'est pas nouvelle, et l'accord était un autre coup traître à la cause palestinienne."

