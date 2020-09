Évolutions afghanes : les Etats-Unis « déconnectés » des réalités

« La République islamique d’Iran (RII) appuie officiellement et explicitement l’ouverture de négociations entre le Gouvernement afghan et les Taliban et se dit « absolument prête » à faire avancer un processus de paix authentique et durable dans ce pays », insiste le Représentant spécial du Ministre iranien des affaires étrangères pour l'Afghanistan, Mohammad Ebrahim Taherian, avant de préciser que la stabilité en Afghanistan fait partie intégrante et permanente de la politique étrangère iranienne dans le pays voisin.

Le représentant spécial du très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, pour l’Afghanistan, a ajouté : « Les déclarations avancées par le responsable américain découlent des effets d’erreur de calculs commis par les architectes de l’Accord de Doha sur la manière de faire avancer le processus de paix en Afghanistan, et qui se manifestent aujourd’hui progressivement.

Pour le diplomate iranien le fait de jouer « la carte de pointer les autres » est une politique de fuite en avant qui vise à accuser les autres pour justifier l’inefficacité de leur politique en Afghanistan.

Le négociateur américain sur l'Afghanistan a déclaré jeudi qu'il accueillerait favorablement les discussions avec l'Iran sur la fin du conflit afghan, accusant pourtant Téhéran de chercher à enliser les Etats-Unis dans sa plus longue guerre.

« L'Iran cherche à nous garder empêtrés dans un conflit sans gagner ni perdre et nous faire payer un prix élevé en Afghanistan jusqu'à ce qu'il y ait un accord entre les États-Unis et l'Iran », a prétendu Zalmay Khalilzad lors d'un événement virtuel de l'Institut des Etats-Unis pour la Paix (USIP)

Khalilzad a toutefois averti que les États-Unis cibleraient tous les groupes soutenus par l'Iran «prenant des mesures contre nous (les Américains)», affirmant que Washington «les surveillait de très près».

Le retrait des soldats américains d’Afghanistan est la principale revendication des talibans. Sortir du bourbier à la fois dangereux et couteau afghan a été également une promesse électorale du Président sortant, Donald Trump, candidat à sa réélection pour la présidentielle 2020.

L'Iran a dénoncé un accord négocié par Khalilzad entre les États-Unis et les talibans qui envisage un prétendu retrait américain l'année prochaine, et a accusé Washington de légitimer les talibans.