L'Arabie saoudite est une source d'instabilité dans la région (Représentant de l'Iran auprès de l’ONU)

Selon IRNA, suite aux accusations proférées par le roi saoudien dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU mercredi 24 septembre, contre l’Iran, Majid Takht Ravantchi a qualifié de « sans fondement » ces accusations et les a catégoriquement rejeté.

Face à sa sombre et longue histoire lié à son vaste soutien au terrorisme, à la propagation des idéologies extrémistes, à l’incitation à la haine et à la discorde, aux actions déstabilisatrices dans la région et aux crimes menés depuis maintenant 6 ans au Yémen, l’Arabie Saoudite n'a d'autre réponse que la fuite en avant et pointer du doigt les autres afin de détourner l'attention de l’opinion publique mondial de son passé noir », a conclu le diplomate.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**