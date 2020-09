L'UE utilise le CDH comme outil pour intervenir dans les affaires des pays (l’envoyé)

S'exprimant au 45e comité du Conseil des droits de l'homme, Esmaeil Baghaei Hamaneh a réagi à la décision de l'Union européenne de publier une déclaration conjointe contre l'Iran au Conseil des droits de l'homme et a ajouté qu'il est dommage que certains pays conseillent aux autres de ne pas respecter les droits de l'homme, alors qu'ils ignorent leurs crimes antérieurs et actuels et qu'ils dissimulent le fait qu'une grande partie de la souffrance des autres est le résultat de leurs politiques coloniales passées et leur propre mentalité hégémonique.

