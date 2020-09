La Maison Blanche est le point de départ de tous les crimes contre le peuple iranien (Rouhani)

Faisant référence aux actions hostiles des États-Unis contre le peuple iranien, Rouhani a déclaré samedi «Les États-Unis ont récemment annoncé qu'ils avaient endommagé des dizaines de milliards de dollars à l'Iran alors qu'en 2018, 2019 et 2020, au moins 150 milliards de dollars avaient été endommagés dans le pays.»

Il a vivement protesté auprès de la Maison Blanche contre les sanctions inhumaines et la pression maximale exercée sur l'Iran, affirmant que la Maison Blanche était responsable des crimes contre l'humanité en raison de la pénurie de fournitures médicales et d'urgence.

«Ils ont empêché l'importation de médicaments et de denrées alimentaires par leurs sanctions et opérations terroristes erronées, illégales, injustes et inhumaines», a-t-il ajouté. «Ce sont les gens que nous n'avons jamais vus dans l'histoire de la Maison Blanche avec cette atrocité, ils ont commis la plus grande atrocité.»

«Celui qui est ministre des Affaires étrangères mais en fait il est ministre des crimes, dit fièrement que nous avons bloqué 70 milliards de ressources iraniennes et ne leur avons pas permis de les donner à l’Iran, et nous sommes fiers de l’hostilité avec la nation iranienne et du coup dur en Iran », a déclaré Rouhani.

Tout le monde doit savoir que la Maison Blanche est responsable des sanctions inhumaines contre l'Iran, a souligné le président.

«La République islamique d’Iran n’a rien fait de mal. Il est fidèle à sa promesse. Ils se sont retirés du [JCPOA] unilatéralement et contre toutes les réglementations », a-t-il déclaré.

Rouhani a noté: «Auparavant, deux ou trois pays nous soutenaient. Mais aujourd'hui, seuls deux ou trois pays soutiennent les États-Unis et environ 185 pays à travers le monde soutiennent l'Iran.

«Il ne fait aucun doute que le gouvernement américain se rendra un jour et s'agenouillera devant la nation iranienne», a-t-il déclaré, assurant que «le peuple iranien sera victorieux.»

