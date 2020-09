Les nations responsables doivent soutenir un «monde dépourvu d'armes nucléaires»

La Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, offre à la communauté internationale l'occasion de réaffirmer son engagement à faire du désarmement nucléaire une priorité. Nous croyons en un monde pacifique et sûr, sans État possédant une arme de destruction massive », a tweeté le ministère.

«La Journée internationale pour l'élimination totale des # armes nucléaires est l'occasion de ré-exprimer notre rejet total de toutes sortes d'ADM. Malheureusement, le mépris du régime américain pour les traités internationaux et ses projets de production de nouvelles armes nucléaires a rapproché le monde d’une nouvelle course aux armements », a-t-il ajouté.

«Toujours dans notre région, le régime israélien avec ses dix armes nucléaires reste la plus grande menace à la paix et à la sécurité et - soutenu par les États-Unis - empêche le ME de devenir une ZNO. Les nations responsables devraient défendre un monde sans Nuke».

