40e anniversaire de la guerre imposée : l'ambassade d’Iran à Paris promeut une exposition virtuelle

Des dizaines de photos sont présentées à une exposition virtuelle, intitulé « Description de l’infinité », sur la guerre imposée de l’Irak de Saddam à l’Iran, qui donnent à l’événement culturel et historique une expression qui va bien au-delà des frontières iraniennes.

Parallèlement une autre exposition sur le même thème intitulé « La couleur de la guerre » partage par l’art de la peinture les idées et les sentiments des artistes iraniens.

Ces photos et ces peintures reflètent les années de guerre en Iran sous des angles variés, comme l'amour du pays, l’horreur de la guerre, les sacrifices volontaires consentis par les braves Iraniens et Iraniennes et les valeureux soldats exceptionnels sur les champs de bataille et diverses scènes, la douleur endurée par le peuple, la terreur et le choc qui se lit sur le visage des enfants et …

Une fois l'an, l’Iran rend un hommage spécial à ceux et celles qui sont morts au service de la patrie. Nous nous souvenons de braves hommes et de femmes qui ont fait preuve de courage et de dévouement envers les idéaux qu'ils chérissaient.

Cette commémoration en image et en art est une occasion de placer sous les yeux des jeunes générations qui n’ont pas connu cette guerre, les exemples et les souvenirs qui fortifient les âmes, qui forment les caractères, qui trempent de bonne heure les courages.

La Semaine de la Défense Sacrée est une occasion pour nous de se souvenir pourquoi nous devons tous travailler pour la paix chaque jour de l'année.

Joignable sur le lien http://www.description-infinie.fr, la double exposition se poursuit jusqu'au 5 octobre 2020.

