Iran : 2 milliards de dollars d’explorations depuis l'Azerbaïdjan de l’Est vers plus de 98 pays

Dans une interview accordée à l'IRNA dimanche 27 septembre, Habib Aminzadeh a ajouté: « Les principaux produits d'exportation de l'Azerbaïdjan oriental sont les tapis, l'artisanat, les bonbons, les chocolats, le verre et ses produits dérivés, l'acier, la fonte, les objets en matières plastiques, les minéraux, la pierre, tous types de fruits secs, les produits pétrochimiques, les machines et dispositifs mécaniques et composants, les pièces jointes (tracteur, industrielles et automobile), la cuir et les chaussures. »

Il a déclaré : « Les principaux marchés d'exportation de la province sont l'Irak, la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie, l'Afghanistan, le Pakistan, la Bulgarie, la Chine et l'Italie. »

