Téhéran (IRNA)-Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a appelé à la fin du conflit opposant les Républiques d'Azerbaïdjan et d'Arménie et a dit « prêt »Téhéran à utiliser tous ses potentiels pour établir un cessez-le-feu et entamer des pourparlers entre les deux parties.