Jeux numériques : 32 millions de joueurs en Iran

« Un rapport sur les résultats les plus significatifs de cette enquête nationale, au cours de laquelle des informations ont été collectées auprès de plus de 9 200 ménages et des entretiens ont eu lieu avec plus de 3 000 joueurs, sera publié prochainement et sera mis à la disposition des personnes intéressées », ajouté ce responsable.

Il a ajouté : « Selon les résultats de cette enquête, le nombre total de joueurs iraniens est passé de 28 millions en 2017 à 32 millions en 2019. En d'autres termes, sur une population de 83 millions d'habitants en Iran en 2019, 32 millions de personnes jouent à des jeux numériques. »

« Sur un total de 32 millions de joueurs, 49% sont ceux qui jouent tous les jours et 65% sont des joueurs en ligne », a-t-il fait encore savoir.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**