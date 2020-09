Semaine des cultures étrangères à Paris : l’Iran millénaire se fait connaître

La semaine des cultures étrangères à Paris a eu lieu cette année avec la participation de plus de 50 d’instituts et centres culturels de différents pays dont la république islamique d’Iran.

A cette occasion une sélection d’événements qui marquent la rentrée des centres et instituts culturels étrangers de Paris est prévue : expositions, rencontres, webinaires, projections de films et initiations aux langues.

Pour cette 19e édition, limitée en raison de la pandémie de Covid-19, le centre culturel d'Iran à Paris propose du 25 septembre au 9 octobre une série de programmes virtuels.

Au menu du Centre culturel iranien à Paris : Une exposition de lithographie du Shâh-Nâme, du 25 septembre au 9 octobre, un Webinaire ayant pour thème, la Manifestation de la langue persane dans le monde iranien, organisé le 25 septembre (à l’occasion de la Journée des langues européennes), le lancement du site internent « Iran, un héritage éternel », le 1er octobre, et le lancement du livre « Vision de l’Iran millénaire », prévu le 2 octobre.

Organisé chaque année par le FICEP (Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris) cet événement culturel et artistique a pour but de permettre aux visiteurs de découvrir les différentes manifestations des cultures et des langues des autres pays et se tient avec la participation des centres et des instituts culturels des pays étrangers qui organisent des programmes culturels et artistiques variés à travers Paris.

