Téhéran appelle Trump à accepter ses conditions «s'il souhaite se trouver une place dans un coin du PGAC»

Saïd Khatibzadeh, s’exprimant devant les journalistes ce lundi matin 28 septembre, à l’occasion de sa conférence de presse hebdomadaire, a déclaré en réponse à une question sur les négociations entre l'Iran et les États-Unis : « Il n'y a pas eu de négociations et il n'y a pas de négociations et il n'y aura pas de négociations (vu les évolutions actuelles). »

Il a ajouté : « Si le gouvernement américain (qui a quitté unilatéralement l’accord sur le nucléaire iranien) accepte et remplit nos conditions (logiques), il pourra peut-être se trouver une place dans un coin de la chambre de discussions du PGAC (Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015) »

S’attardant sur le conflit arméno-azerbaidjanais, le porte-parole de la diplomatie iranienne a appelé à une cessation « immédiate » des hostilités et à la reprise des pourparlers entre les belligérants étant à ses yeux, comme « la seule solution à la crise » entre la République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie.

« Une solution militaire n'est pas une issue durable à ce différend », a prévenu le diplomate avant de dire Téhéran prêt à utiliser tous ses potentiels au règlement de la crise.

S’agissant des évolutions afghanes, Saïd Khatibzadeh a indiqué : « Nous voulons la paix et la stabilité de l'Afghanistan et le développement de ce pays .Nous voulons que l'Afghanistan vive librement, prospère et indépendamment parmi ses voisins, et l'Iran a utilisé tous ses potentiels à cette fin et soutien le dialogue interafghan et continue sur cette voie de manière indépendante. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**