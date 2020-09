L'Iran devient membre du Club mondial des pays géothermiques

« Par l’ordre du ministre de l’Energie, le projet a été récemment repris à la société de Sanaa pour être livré à la société mère spécialisée dans la production d'énergie thermique », ajouté le responsable.

Il a poursuivi : « Avec le lancement de la centrale géothermique de Mechkinchahr, dans la première phase, une quantité de cinq mégawatts d'électricité sera injectée dans le réseau d'alimentation électrique de la ville. »

« Près de 3.500.000 de dollars de crédit ont été alloués à cet effet », a-t-il fait savoir.

La centrale géothermique de Mechkinchahr d'une capacité de 50 MW sera construite au pied des montages de Sabalan.

Avec l'achèvement de cette centrale, il sera également possible de créer d'autres industries connexe et occasions de travail sur divers plans tels que la culture en serre, la pisciculture et le toursime dans la région.