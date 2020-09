Construction de simulateurs : l’Iran désormais «autosuffisant»

Selon un rapport de l'IRNA publié lundi 28 septembre depuis la base d'information de l'Armée, le général de brigade Amir Hamid Vahedi rendant hommage à la Semaine de la Défense (Guerre imposée de 1980-1988 de l’Irak de Saddam) a déclaré : « L'armée de l'air est une force dépendant plus que les autres branches aux équipements, et après la victoire de la Révolution, l'embargo sur nos forces armées a pris pour cible, avant les autres, l'armée de l'air, de sorte que tous les conseillers militaires ont quitté le pays, mais avec les directives de l’Imam Khomeini et les efforts inlassables du personnel technique et du courage de nos braves pilotes, nous avons pu surmonter avec succès huit ans de Défense Sacrée. »

Il a poursuivi : « Aujourd'hui, nous avons enregistré un succès significatif en construisant le jet d'entraînement Yassin et le chasseur Kawthar, qui sont munis des équipements dernier cri.

« De plus, nous sommes devenus autonomes dans la construction et la formation de simulateurs et avons pu réparer et fabriquer de nombreuses pièces et équipements aériens », s’est-t-il félicité.