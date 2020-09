Le commerce extérieur de l'Iran au cours des 5 derniers mois atteint 24 milliards et 600 millions de dollars

Selon ce rapport, le volume des exportations de lingots d'acier iraniens au cours des cinq premiers mois de cette année a atteint 2 212 000 tonnes dont la valeur a été estimée à 767 millions de dollars.

Plus de 86% de la valeur des exportations pendant cette période appartenait aux marchandises destinées aux pays d'Asie du Sud-Est.

En outre, au cours des huit premiers mois de 2020, l'Iran a produit 18 millions et 625 milliers de tonnes d'acier brut, ce qui, par rapport à la même période l'année dernière (16 millions et 739 milliers de tonnes), affiche une croissance de 11,3%.

Des études montrent que parmi les principaux pays producteurs d'acier, l'Iran, la Chine et la Turquie, étaient plus actifs et ont connu une hausse, et cela malgré la crise sanitaire de Coronavirus.

L'Iran fait désormais partie des 10 premiers pays producteurs d'acier au monde et devrait se classer septième au monde à l'horizon de 1404.