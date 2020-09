L'Iran conseille au gouvernement saoudien d'être honnête et sage

Téhéran (IRNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a réfuté les Saoudiens pour leurs allégations non fondées contre l'Iran, conseillant au gouvernement saoudien d'être honnête et sage au lieu de promouvoir des scénarios sans valeur et fabriqués de toutes pièces.

Réagissant aux affirmations fabriquées par les responsables saoudiens concernant la découverte d'un groupe terroriste affilié à l'Iran, Khatibzadeh a déclaré que les récentes allégations faites par des responsables saoudiens étaient invalides et que les positions répétées prises par l'Arabie saoudite au cours des dernières années. Les dirigeants saoudiens, en mettant de côté la sagesse politique et sous la forme d'un spectacle épuisé, ont profité des fausses accusations anti-Iran comme un outil pour détourner l'opinion publique des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis contre des enfants et des femmes yéménites et de leur responsabilité pour la mort de milliers de personnes. civils. Auparavant, le porte-parole du chef de la sécurité de l’Arabie saoudite avait affirmé qu’une équipe terroriste formée par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait été arrêtée. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

