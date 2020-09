L'Iran n'autorise pas le transfert d'armes via son sol

Dans ses remarques rejetant certaines allégations sans fondement concernant le transit d'armes et de matériel militaire de l'Iran à l'Arménie, Khatibzadeh a déclaré aux journalistes mardi que le transport de camions et le transit de marchandises non militaires conventionnelles entre la République islamique d'Iran et ses pays voisins se poursuivent comme avant.

Il a souligné que tous les camions transportent des marchandises non militaires comme ils l'ont toujours fait.

La République islamique n'autorise pas que le territoire iranien soit utilisé comme porte d'entrée pour le transfert d'armes et de munitions vers d'autres pays, a-t-il rappelé.

