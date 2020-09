Rouhani affirme l'intérêt de l'Iran pour l'approfondissement de la coopération avec Oman

Rouhani a fait ces remarques lors d'une cérémonie à Téhéran où le nouvel ambassadeur omanais Ibrahim bin Ahmad Al-Moeini à Téhéran lui a présenté ses lettres de créance.

Les relations progressistes de l'Iran et d'Oman doivent se poursuivre sur la base des principes de bon voisinage, d'amitié et de fraternité, en particulier dans le domaine économique, a déclaré le président.

Evoquant la coopération bancaire et financière entre les deux pays, le président Rouhani a exprimé l'espoir que les relations économiques entre Téhéran et Mascate favoriseront plus que jamais les intérêts des deux nations.

Le nouvel ambassadeur omanais, pour sa part, a déclaré que son pays était déterminé à renforcer les relations avec l'Iran dans tous les domaines, en particulier l'économie.

Al-Moeini a évoqué l'importance que le sultan omanais attache aux relations avec l'Iran, affirmant que l'Iran bénéficie d'une précieuse collection d'opportunités économiques, scientifiques, techniques et culturelles qui doivent être utilisées.

