L'Iran n'épargne aucun effort pour aider à résoudre le conflit du Haut-Karabakh

S'exprimant lors de la conférence de presse hebdomadaire de mardi, Rabeie a poursuivi en soulignant que l'Iran n'épargne aucun effort pour aider les deux parties au conflit du Haut-Karabakh à parvenir à une compréhension mutuelle.

Dans une autre partie de son discours, le porte-parole du gouvernement a déclaré que l'Iran suivait le récent conflit dans les territoires de la République d'Azerbaïdjan avec soin et inquiétude.

Le haut fonctionnaire iranien a ajouté que << Pendant des siècles, la région du Caucase a été sous l'égide unificatrice de la civilisation islamo-iranienne, la géographie de la coexistence et de la réconciliation des différentes religions, langues et identités culturelles et religieuses, mais depuis l'accent colonial sur les différences d'identité ont réduit le champ aux points communs de siècles de civilisation, «nous avons été témoins d'opérations telles que l'ingénierie démographique, le nettoyage ethnique et les déportations massives.»

«Nous pensons que la République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie, inspirées par l'histoire et la coexistence de la civilisation dans les siècles précoloniaux, et s'appuyant sur leurs points communs culturels, peuvent trouver un moyen pacifique de réinstaller les personnes déplacées et de revenir à temps d'occupation. Et la République islamique est prête à aider à établir une paix durable dans la région.»

L'assistant du président pour les relations sociales a déclaré: «La position de la République islamique envers la nécessité de respecter et de reconnaître l'intégrité territoriale de la République d'Azerbaïdjan est très claire et le gouvernement de la République islamique d'Iran a souligné à plusieurs reprises ce droit légitime dans le cadre du droit international et des résolutions de l'ONU.»

«Nous pensons également que le différend entre les deux pays voisins de la République d'Azerbaïdjan et de la République d'Arménie a une solution pacifique et que l'Iran, la Turquie et la Russie peuvent aider les deux voisins à mettre en œuvre les résolutions de l'ONU afin de résoudre leurs différends pacifiquement. », a déclaré Rabiei.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**