Les ouvrages écrits sur la défense sacrée seront traduits en plusieurs langues

«Nous voulons transmettre la culture de la Défense Sacrée, du sacrifice de soi et du martyre des combattants de notre pays pendant les huit années de guerre imposée par l'Irak à l'Iran au reste du monde», a-t-il déclaré mardi lors d'un entretien avec le correspondant d'IRNA.

Concernant la visite des attachés militaires de différents pays à l'Exposition nationale sur les réalisations de la défense sacrée tenue à Téhéran, Mir Ahmadi a noté: «L'armée a invité tous les pays amis et alliés militaires de l'Iran, et plus de 25 pays y ont participé, dont l'Arménie, le Turkménistan, la Turquie ou l'Allemagne.»

A l'occasion du 40e anniversaire du début de la guerre imposée, l'Exposition nationale sur les réalisations de la Sacrée Défense se tient à Téhéran du 23 au 30 septembre avec le slogan «Nous sommes forts».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**