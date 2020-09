Un agriculteur iranien exporte 500 tonnes de dattes vers le Pakistan, l'Irak et la Turquie

Tamandani possède plus de 40 hectares de palmeraies, dans lesquelles il récolte plus de 2000 tonnes de dattes par an.

Actuellement, une centaine de personnes travaillent à la collecte et au conditionnement des dattes pour cet agriculteur unique.

Iranshahr se distingue par la grande variété de dattes qu'elle produit, plus de 50 types différents.

Sur les 5 150 hectares de palmeraies d'Iranhahr, environ 4 000 sont fertiles et produisent annuellement environ 25 000 tonnes de dattes qui sont distribuées sur divers marchés.

La saison des récoltes emploie plus de 10 000 Irakiens.

