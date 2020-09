Décès de l'émir du Koweït : Zarif présente ses condoléances

La nouvelle de la mort de feu Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, feu émir du Koweït, qui a peint une image de modération et d'équilibre pour le Koweït et la région, nous a peinés avec la nouvelle de Dieu Tout-Puissant et Gloire Qu'il soit béni avec Sa grande miséricorde et que le Koweït et son peuple bénéficient de la prospérité, de la stabilité et de l'avancement à la lumière de la nouvelle règle, a écrit Zarif dans son compte Twitter mardi soir.

Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah est décédé à l'âge de 91 ans aux États-Unis.

Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah s'est rendu aux États-Unis le 23 juillet pour terminer sa procédure de traitement.

Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah GCB était l'émir du Koweït et le commandant des forces militaires koweïtiennes. Il a prêté serment le 29 janvier 2006 après confirmation par l'Assemblée nationale. Il est le quatrième fils du cheikh Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

