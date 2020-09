4 films iraniens seront projetés à Tokyo 2020

«No Choice» réalisé par Reza Dormishian et «TiTi» par Ida Panahandeh sont deux représentants du cinéma iranien qui seront projetés à la section Tokyo Premiere 2020 de l'événement.

Tokyo Premiere 2020 est une nouvelle catégorie de vitrines axée sur les films en première mondiale et en première asiatique de réalisateurs uniques du monde entier.

Tout en maintenant un équilibre entre les œuvres du Japon, d'Asie, d'Europe et d'Amérique, ce programme conserve l'avantage de sélection des trois anciennes sections du concours.

«The Wasteland» réalisé par Ahmad Bahrami et «There Is No Evil» de Mohammad Rasoulof seront également projetés dans la section World Focus du festival.

La 33e édition du Festival international du film de Tokyo se tiendra du 31 octobre au 9 novembre 2020.

