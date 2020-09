Le Président Rohani réitère la volonté de l'Iran de jouer un rôle «constructif» dans le règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais

Selon l'IRNA, le président Hassan Rohani s’est entretenu ce mercredi 30 septembre par téléphone avec le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan.

Soulignant « l'importance de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région », Hassan Rohani a rappelé à son interlocuteur que « notre région ne peut plus supporter l'instabilité et une nouvelle guerre ».

Faisant référence aux divergences de longue date entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le conflit du Haut-Karabakh et la nécessité d'une solution à la crise dans le cadre du droit international et du respect de l'intégrité territoriale, Hassan Rohani a déclaré : « Il est important pour nous d'arrêter ces conflits et nous nous attendons à ce que les deux pays voisins agisse dans ce sens avec tact et retenue. »