Un cinéaste iranien d’Andimechk remporte le prix du meilleur documentaire au Festival international du film italien

Dans une interview accordée à l’IRNA mercredi 30 septembre, Ali Bazguir a ajouté: « Ce festival s’est tenu dans deux section nationale et internationale et avec la présence de films d'Iran, d'Italie, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, des États-Unis, de Turquie, de Grèce, d'Inde, d'Espagne et d'autres pays. Il a eu lieu en ligne du 18 au 28 septembre à Rome.

Il a poursuivi : « La cérémonie de clôture de cet événement s'est déroulée en direct à la télévision italienne et avec la présence physique de cinéastes italiens en strict respect des protocoles sanitaires dans la nuit du 28 septembre 2020 à 22h00 heure de Téhéran. »

Dans son discours après avoir reçu le prix, qui a été diffusé en ligne avec une traduction italienne, le cinéaste iranien, tout en soulignant la popularité des Italiens parmi les Iraniens et en remerciant les organisateurs du festival, a présenté le succès de son film aux habitants de sa ville natale Andimechk.