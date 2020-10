Iran: Iranshahr exporte des dattes vers les pays européens

«Les palmiers de la ville d'Iranhahr ont récolté et expédié plus de 22 000 tonnes depuis le début de la saison de récolte des dattes», a-t-il déclaré.

Il a déclaré que Iranshahr, avec plus de cinq mille et 350 hectares de bosquets, est l'un des principaux centres de culture des dattes au Sistan et au Baloutchistan. «De ce nombre, environ quatre mille hectares sont fertiles et le reste est stérile», a-t-il déclaré.

Il a prédit une récolte moyenne de dattes de 6,5 tonnes par hectare. «À la fin de la saison des récoltes, plus de 15 000 tonnes de dattes seront récoltées dans les bosquets de la ville et envoyées au marché pour la consommation», a-t-il déclaré.

