Le racisme et la discrimination se sont transformés en « un défi majeur » en occident

Selon l'IRNA, Masoumeh Ebtekar, s’exprimant jeudi 1er octobre, lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, a ajouté: « Le monde a besoin d'un changement d'approche et d'horizon pour réaliser la justice, les valeurs humaines et la protection des droits des femmes. »

Elle a poursuivi : « Vingt-cinq ans après la Conférence de Pékin pour l'autonomisation des femmes et l’égalité des sexes, le monde a fait des progrès à cette fin dans divers domaines, mais dans plusieurs autres dimensions, nous sommes toujours confrontés à de nombreux défis ».

« J'ai présidé la délégation d'expertise de mon pays, Iran, à la quatrième Conférence mondiale et j'ai vu comment des femmes de différents pays travaillaient pour améliorer certaines caractéristiques du Programme d’action de Pékin », a-t-il précisé.

La Déclaration et le Programme d'action de Beijing, adoptés à l'unanimité par 189 pays, forment un programme pour l'autonomisation des femmes considéré comme le principal document de politique mondiale en matière d'égalité des sexes.

La vice-présidente pour les femmes et la famille a ajouté : « Nous n'avons pas réussi dans nombre de ces domaines et nous avons régressé dans des domaines tels que la guerre, la pauvreté et la maladie. Nous assistons toujours à la lutte contre les inégalités et le racisme qui se poursuit et est devenue un problème majeur dans l'hémisphère occidental. Le monde a besoin d'un changement de mentalité pour honorer la justice, les valeurs humaines et la protection des droits des femmes. »

S’attardant sur le fait que quatre décennies après la création de la République islamique, l’Iran a enregistré des progrès significatifs dans de nombreux domaines liés à la Femme, tels que l'éducation et la santé, Madame Ebtekar a indiqué : « L'espérance de vie des femmes iraniennes a augmenté de 25 ans, mais malgré tous ces progrès nous sommes toujours confrontés à de nombreux défis ».

« Notre nation a sur résister aux superpuissances et se tient toujours la tête avec fierté et indépendance. Elle se développe dans la pensée et elle progresse dans son propre pays en (s’appuyant à ses potentiels intérieurs) », a-t-elle conclu.

