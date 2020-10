Exportations des petites industries: 16% de croissance

« Asghar Mosaheb s’exprimant vendredi 2 octobre à l’occasion d’une interview avec le correspondant économique de l'IRNA a ajouté : «Le total des exportations sur 6 mois de ces entreprises était de 1 milliard et 740 millions de dollars, ce qui montre une croissance de 16,77% par rapport à la même période l'an dernier (1 milliard et 490 millions de dollars) ».

Il a déclaré : « Cette réalisation a été obtenue malgré la pandémie de Coronavirus et la fermeture des frontières de l'Iran dans les premiers mois du déclanchement de la maladie. »

«Au cours de cette période, les exportations les plus importantes de ces industries ont été vers le Pakistan avec 1 milliard de dollars, l'Irak avec 364 millions de dollars, l'Afghanistan avec 83 millions de dollars, les Émirats arabes unis avec 50 millions de dollars, la Turquie avec 36 millions de dollars, la République d'Azerbaïdjan avec 26 millions de dollars, l'Arménie avec 25 millions de dollars et l'Inde avec 20 millions de dollars », a-t-il poursuivi.

Denrées alimentaires, des récipients en acier et en fer d'une capacité supérieure à 20 litres, divers types de contenants en plastique et des produits chimiques inhibant les hydrates gazeux ont été les articles les plus exportés au cours de la période mentionnée.

Cette autorité a noté que le nombre d'unités exportatrices au cours des six premiers mois de cette année était de 430.

