Le malentendu sur l'Iran, « la mère des marécages » (Khatibzadeh)

« Saïd Khatibzadeh, en réponse à une question sur les allégations américaines selon lesquelles les sanctions de l'ONU contre l'Iran ont été rétablies et l’opposition de la communauté internationale à cette action, a déclaré : « Les mesures prises par les États-Unis de Trump ont fini par unir le système international contre les États-Unis. »

S’attardant sur le fait qu’à un moment donné, la scène des conflits internationaux se présentait sous la le modèle centre-périphérie ou libéral-non libéral (Image désormais classique pour opposer des ensembles sociaux, territoriaux, économiques dominants à d’autres dépendants et dominés), le diplomate iranien a ajouté : « Les Occidentaux se considéraient comme le centre de l'univers et le reste du monde comme des périphériques, mais Trump a fait exposer la crise dans les échelons inférieurs du monde occidental.

« Trump a fait passer les conflits d'un mode «centre-périphérie» en un mode «centre-centre» mettant tous les théoriciens occidentaux devant ce fait évident », a poursuivi le diplomate.

« Il y a maintenant quelqu'un à la Maison Blanche qui a déclaré son allié traditionnel, l'Europe, un rival des États-Unis. Il cible et menace la plus importante alliance transatlantique, à savoir l’OTAN, et se retire des accords avec les pays libéraux. »

Face à Trump,les Européens restent confus



Pour Saïd Khatibazadeh, l'opposition des Européens aux États-Unis sur une question comme le PGAC (le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015) est plus qu'un simple soutien à l'Iran. Il s’agit en fait d’un enjeu qui leur est propre est qui est liée à la souveraineté européenne. Les Européens ne veulent pas des valeurs qu'ils considèrent comme les réalisations des mondes occidental et libéral soient victimes des approches unilatérales et complètement coercitives, menées par les Etats-Unis, au sein du système international.

S’attardant sur le fait que les Européens restent toujours confus à propos de Trump et que les effets et le choc de la présidence de Trump seront sentis dans le monde pendant de nombreuses années, le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné : «Les Européens avaient manifesté certaines réserves à l’égard de Washington pendant les deux premières années de la présidence de Trump et ne savaient pas quelle politique adopter, mais ils ont fini par le voir comme une menace pour l'ordre mondial et le monde occidental ».

Le porte-parole de la diplomatie, précisant que l'opposition de 13 pays aux États-Unis au Conseil de sécurité et cela à trois reprises en moins d'un mois est un événement rarissime dans l'histoire des Nations Unies, a déclaré : « Ce manque de coopération avec les États-Unis a encore isolé Washington dans le monde. Cet isolement est également et certainement fruit de la résistance à part et historique de la nation iranienne aux pressions les plus sévères et aux sanctions les plus dures états-uniennes, et de la diplomatie intelligente de l'Iran, sans oublier le nature solide et intégrale du PGAC. »

Saïd Khatibzadeh a poursuivi : « Le PGAC est un accord envers lequel certains étaient très critiques. Bien qu’il ne se trouve pas aujourd’hui dans un bon état, en raison de la pression et des sanctions US, mais il a réussi à isoler les États-Unis, dans leur arrière-cour traditionnelles qu’est le Conseil de sécurité, et à leur infliger les défaites les plus sévères. »