Lors des conversations téléphoniques de jeudi soir, Zarif et les ministres européens des Affaires étrangères ont également évoqué la dernière situation entourant le JCPOA et les développements régionaux.

Les développements en cours dans la région du Haut-Karabakh et l'inquiétude face à la situation figuraient parmi les autres sujets abordés lors des entretiens téléphoniques entre Zarif et ses homologues néerlandais et autrichiens.

