Perspolis de l’Iran réserve son billet pour la finale de la Ligue des champions de l'AFC après sa victoire contre Al-Nassr

Des tirs au but ont décidé du vainqueur de la demi-finale en un match dans la capitale du Qatar, Doha, samedi.

Le stade Jassim Bin Hamad, vide de spectateurs conformément aux protocoles sanitaires liés au coronavirus, a accueilli les deux équipes sous un ciel d'automne clair.

Une demi-heure après le début du match, la possession de balle était presque également répartie entre les prétendants.

Il était à la 36e minute lorsque la partie saoudienne a été récompensée d'un penalty après un léger trébuchement qui n'est pas passé inaperçu par l'arbitre. Le finisseur d’Al-Nassr, Abderrazak Hamdallah, a envoyé le ballon en toute confiance.

Les footballeurs iraniens ont gardé leur sang-froid et n'ont pas permis à l'équipe adverse de se réjouir longtemps. Il n'a fallu que six minutes aux maillots rouges - Perspolis - pour égaliser le score dans une brillante performance et grâce à une belle tête de l'attaquant Mehdi Abdi.

Les 90 minutes se sont terminées sans gagnant.

De retour sur le terrain après la pause, l'alarme s'est déclenchée pour Perspolis alors qu'Ehsan Pahlavan recevait le deuxième carton jaune et était expulsé.

Al-Nassr a eu du mal à profiter des circonstances avec un Perspolis court à un homme, mais en vain. Le jeu est entré dans les fusillades.

Aux tirs au but, tous les tireurs sont sortis satisfaits à l’exception de l’arrière central d’Al-Nassr, Maicon, dont le ballon a été bloqué par Hamed Lak de Perspolis. Ali Shojaei a marqué à domicile le dernier penalty pour Perspolis.

Le représentant de l’Iran a terminé les demi-finales du marathon de pénalités 5-3.

Perspolis attendra désormais le vainqueur des jeux en Asie de l'Est.

La finale devrait avoir lieu le 19 décembre.

