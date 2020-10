4 films iraniens seront projetés au Festival international du film de Washington D.C.

Le Festival international du film de Washington D.C. est le plus grand et le plus ancien festival du film à Washington, DC. En raison de la pandémie COVID-19, le Filmfest DC de cette année sera virtuel.

Le 34e Filmfest annuel D.C. présente 52 films de 35 pays du 2 au 11 octobre.

En tant que festival annuel du film le plus grand et le plus ancien de Washington DC, Filmfest DC s'est imposé comme l'une des principales activités culturelles de la ville.

Le court métrage iranien «Driving Lessons» réalisé par Marzieh Riahi, le documentaire «Coup 53» de Taghi Amirani et deux longs métrages «Just 6.5» réalisé par Saeed Roustaee et «Yalda, a Night for Forgiveness» réalisé par Massoud Bakhshi seront en compétition à l'événement .

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**