Les responsables de la Stars Sailors League ont officiellement invité l'Iran à participer à ce grand évènement sportif.

La participation à la compétition Stars Sailors League est un événement historique et une première pour la voile iranienne, qui pourrait ouvrir la voie à la croissance et au développement de la voile dans le pays, et les représentants iraniens peuvent également montrer leurs compétences dans ce domaine.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**