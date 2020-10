La province iranienne Fars se dit prête à accueillir la Convention mondiale pour la Paix et le Tourisme

Seyed Mojtaba Alavi, qui a pris la parole en tant que représentant du Fars dans le webinaire (conférence en ligne) international sur le Tourisme pour la Paix et l'Amitié, a déclaré: « La province Fars avec des capacités uniques et remarquables, y compris le bénéfice de 11 œuvres enregistrées au monde et trois mille œuvres enregistrées au niveau national, dont certaines occupent une place particulière dans l'industrie du tourisme, peuvent être présentée au public et aux touristes du monde entier grâce à une planification appropriée et efficace et en utilisant les outils et les technologies du jour.

S'adressant aux représentants des nations pour dire prête la République islamique d'Iran à accueillir la Convention de paix mondiale, il a déclaré : «L'Iran a été le porte-étendard et le symbole de la paix mondiale à travers l'histoire et ses bras restent ouverts à cette fin. »

Selon l'IRNA, le Webinaire sur le tourisme international pour la paix et l'amitié s'est tenu dimanche 4 octobre 2020 en présence de certains responsables et activistes de l'industrie du tourisme, y compris des conseillers culturels d'Iran et d'Inde.

Durant ce webinaire, les stratégies les plus importantes pour présenter au public les attractions historiques, religieuses et touristiques de la province du Fars et de sa belle ville de Chiraz et les voies d’attirer les voyageurs, ont été discutées en ligne.

