Biome Technologies en Iran : 150 spécialistes iraniens à l'étranger y adhèrent

Le programme de coopération avec des spécialistes et entrepreneurs iraniens à l'étranger (Connect.isti.ir) est l'un des programmes conçus et mis en œuvre par la vice-présidence pour la Science et la Technologie pour coopérer avec les élites iraniennes et les personnes compétentes à l'étranger, un programme qui a été en mesure de réaliser son objectif dans l’espace de 6 premiers mois de l’année iranienne en cours (depuis le 21 mars 2020) et d’injecter 150 spécialistes et chercheurs dans les macrosystèmes (Biome) de la technologie et de l'innovation de l’Iran.

Le programme de coopération avec des spécialistes et entrepreneurs iraniens à l'étranger (Connect.isti.ir) est mis en œuvre dans le but d'utiliser la capacité scientifique et spécialisée des chercheurs et spécialistes iraniens et d'établir des relations avec les centres scientifiques, technologiques et industriels du pays. Ce programme a été développé à une vitesse acceptable dans le pays en créant un vaste réseau de bases spécialisées comprenant les meilleures universités, instituts de recherche et entreprises axées sur le savoir.

Selon les dernières statistiques, à ce jour plus de 120 bases de partenaires spécialisés ont rejoint ce programme et plus de 6 500 collaborations fructueuses ont été enregistrées dans le cadre de ce plan.

