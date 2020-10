L'Iran envisage de transmettre de l'électricité à l'Europe en tant que plaque tournante de la région

Le ministère iranien de l'Énergie a négocié avec les pays voisins, notamment l'Irak, la Russie, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan et le Qatar, pour la connexion de leurs réseaux électriques avec l'Iran afin de leur permettre d'importer ou de transporter leur électricité vers de nouveaux marchés de destination via l'Iran.

La synchronisation des réseaux électriques avec les pays voisins, non seulement améliore les échanges d’électricité de l’Iran avec eux, mais elle renforcera également la position politique du pays dans la région.

Jusqu'à présent, le réseau électrique iranien a été synchronisé avec l'Irak et, en septembre, le ministre de l'Énergie Reza Ardakanian a annoncé que les réseaux électriques de la Russie et de l'Azerbaïdjan seraient les prochains à être connectés au réseau iranien dans les mois à venir.

"Dans les prochains mois, le projet d'étude de synchronisation des réseaux électriques de l'Iran, de l'Azerbaïdjan et de la Russie sera achevé et ensuite les opérations exécutives commenceront", a déclaré le ministre.

Dans le même temps, le ministre d'État ardakanien et qatari chargé des affaires énergétiques, Saad Sherida Al-Kaabi, a tenu une réunion en ligne fin septembre pour discuter de l'adhésion aux réseaux électriques des deux pays par voie maritime.

Lors de la réunion en ligne, Al-Kaabi a déclaré: "Le transfert d'électricité entre les deux pays est possible et cette proposition devrait être élaborée."

Maintenant, faisant un nouveau pas en avant pour devenir le centre électrique de la région, l’Iran a suggéré de devenir un pont entre l’Est et l’Europe pour le transport de l’électricité.

Dans une conférence virtuelle baptisée 1er Forum de l’Europe de la Caspienne accueillie jeudi à Berlin, le ministre iranien de l’énergie a exprimé la volonté du pays de rejoindre son réseau électrique avec l’Europe.

"Nous sommes prêts à connecter le réseau électrique iranien, en tant que plus grande puissance de production d'électricité en Asie occidentale, avec les pays européens et à fournir le terrain pour l'échange d'électricité avec l'Europe", a déclaré Ardakanian lors de l'événement en ligne.

Les infrastructures énergétiques de l'Iran dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité peuvent être utilisées comme de bonnes plates-formes pour le transfert d'énergie de l'Est vers l'Europe, a-t-il noté.

Dans l'événement, qui visait à étudier les questions liées au développement de la coopération économique, en particulier énergétique, entre les pays de la région de la mer Caspienne, le responsable a ajouté que l'Iran, avec ses énormes ressources énergétiques et disposant d'une main-d'œuvre qualifiée et d'installations avancées dans le domaine de l’énergie, peut ouvrir la voie à la prospérité des transports internationaux et des corridors énergétiques.

"Afin d'aider à promouvoir la communication entre nos voisins sans littoral avec les marchés internationaux, nous avons créé une énorme infrastructure de transit dans notre pays et avons démontré dans la pratique notre engagement en faveur du développement régional et de la paix et de la stabilité", a déclaré Ardakanian.

Il a souligné que, disposant d'un pourcentage important de ressources pétrolières et gazières prouvées dans le monde, les États de la région doivent renforcer leurs relations afin de réglementer les politiques de production et d'exportation de ces énormes ressources et potentiellement jouer un rôle dans la détermination du prix et de l'offre de ces ressources. ressources mondiales. Les pays de l'UE peuvent rejoindre notre coopération régionale dans le cadre de mécanismes bilatéraux ou multilatéraux tels que l'ECO, a-t-il déclaré.

Compte tenu des besoins énergétiques régionaux et mondiaux croissants et des investissements insuffisants dans ce domaine, ainsi que des besoins croissants de l'Europe, ce domaine peut devenir un espace de coopération durable, a-t-il noté.

Ardakanian a également déclaré qu'en investissant dans la production d'énergie en Iran, l'Europe pouvait satisfaire une partie de ses futurs besoins énergétiques sur une base durable.

L'Iran a actuellement des échanges d'électricité avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Irak, le Turkménistan et l'Afghanistan.

Les exportations totales d’électricité du pays varient en fonction des saisons chaudes et froides de l’année, car pendant la saison chaude, période de pointe de consommation, les exportations d’électricité du pays diminuent, mais la communication électrique avec les pays voisins se poursuit.

Bénéficiant d’abondantes ressources en gaz, qui est le principal combustible de la majorité des centrales électriques du pays, l’Iran a la capacité de produire environ 85 500 mégawatts [85,5 gigawatts (GW)] d’électricité.

À l’heure actuelle, les centrales à cycle combiné représentent la plus grande part de la capacité totale de production d’électricité du pays, suivies par les centrales à gaz.

