Un cinéaste iranien remporte le grand prix du festival Religion Today en Italie

Le film iranien «Ojaq» a remporté le prix du meilleur court métrage documentaire à la 23e édition du Festival du film Religion Today en Italie. Auparavant, «Ojaq» était nominé pour le grand prix de la 23e édition de ce festival du film italien.

«Ojaq» parle du clan Qashqai, de leurs coutumes populaires, ainsi que du statut et du rôle du four (Ojaq en persan) parmi les membres de la tribu, a déclaré Ali Bolandnazar, le réalisateur du film. Ce court documentaire a également été nominé pour le prix de la section du tourisme du 6e Festival du film de Bosnie-Herzégovine ainsi que pour de nombreux festivals de films nationaux.

La 23e édition du Festival du film Religion Today s'est déroulée du 23 au 30 septembre 2020.

Le festival du film Religion Today est conçu et organisé par l'Association culturelle à but non lucratif «BiancoNero», située à Trente (Italie du Nord), comme un festival international et itinérant dédié au cinéma religieux pour une culture du dialogue et de la paix.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**