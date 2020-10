Les efforts du gouvernement et de son service se poursuivront jusqu'au dernier jour et heure (le président Rouhani)

S'exprimant lundi soir lors de la 27e semaine de l'inauguration des plans et projets nationaux à travers le pays, le président Hassan Rouhani a déclaré: «Les efforts du gouvernement et de son service se poursuivront jusqu'au dernier jour et heure de son activité, comme le premier jour».

Il a poursuivi: «L'inauguration de projets nationaux ruraux et nomades aujourd'hui à un coût de plus de 13 billions de tomans représente une partie limitée des efforts du gouvernement pour développer les villages du pays».

Soulignant que le gouvernement de Prudence et d'Espoir a mené à bien les programmes de développement du pays de toutes ses forces et avec fierté dans les conditions de la guerre économique, Rouhani a déclaré: «Nous nous disputons avec tous ceux qui parlent contre l'Iran et nous leur demandons de parler avec des statistiques pour voir comment nous et d'autres pays faisons en matière d'électricité et d'eau».

Faisant référence à l'importance de la production et de la sécurité alimentaire dans le pays, Rouhani a déclaré: «Aujourd'hui, dans les conditions de la guerre économique, la sécurité alimentaire est très importante en augmentant la production et l'autosuffisance pour répondre aux besoins du pays, et les villageois et les nomades ont un rôle important à jouer à cet égard».

Le président a déclaré que le principal fardeau de la production de produits agricoles et de l'autosuffisance dans ce domaine est supporté par les villageois.

Le président a déclaré qu'en dépit de tous les problèmes causés par la guerre économique des ennemis, le gouvernement a fourni de précieux services aux villageois et aux nomades de tout le pays au mieux de ses capacités dans divers secteurs.

Il a décrit l'approvisionnement en gaz des villes et villages du pays comme une étape importante dans ce gouvernement et a ajouté: «Aujourd'hui, en plus d'être autosuffisants en gaz et d'exporter du gaz vers les pays voisins même en hiver, la plupart des villages du pays sont couverts par le réseau de gaz».

«Avant ce gouvernement, le gaz était fourni à 14 000 villages, et dans ce gouvernement, 32 000 villages ont bénéficié du gaz, et c'est un grand honneur pour le gouvernement».

Le président a également évoqué les mesures prises dans le domaine de la santé et du traitement en mettant en œuvre le plan de transformation des soins de santé et en améliorant l'état de santé des villages en construisant des centres de santé ruraux et a ajouté: «Aujourd'hui, la lutte contre le COVID-19 dans le pays se fait avec autosuffisance».

Rouhani a également évoqué le développement des communications et du réseau national d'information dans les villages et ajouté «Grâce à l'excellent travail accompli dans ce domaine, tous les villages du pays sont progressivement connectés au réseau de communication intelligent et le grand effet de ces services est que nous voyons que nos villageois ont plus de santé, plus d'installations éducatives et des moyens plus larges et plus sûrs de communication».

«Si les villages sont évacués et que la vie dans les banlieues des villes augmente, il y aura des milliers de problèmes sociaux et économiques», a-t-il dit, ajoutant: «Il est important que les villages se développent de manière à ce que nos chers villageois n'aient pas besoin de aller en ville».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**