Téhéran (IRNA)- Le court métrage iranien intitulé Somewhere in Silence réalisé par Javad Ganji, sera projeté au prochain Middle East Now Festival.

Seyed Milad Peyqambarzade, Saeid Payamipur, Milad Mohamadipur et Katayun Jalili sont les principaux acteurs de cette pièce iranienne qui aborde un problème de société. Le 11e Festival du film Middle East Now se tiendra du 6 au 11 octobre à Florence.

