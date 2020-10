L'Iran demande un cessez-le-feu immédiat dans le conflit du Haut-Karabakh

«Suivre de près le conflit au #NagornoKarabakh et rester en contact avec toutes les parties. Les parties en guerre devraient respecter le droit de la guerre et éviter de cibler les civils. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, au respect de # l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et à des pourparlers politiques limités dans le temps», il a tweeté.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont repris les affrontements à la frontière entre les deux pays dimanche dernier (27 septembre) en se reprochant mutuellement la violence. Le Haut-Karabakh a été une pomme de discorde entre les deux pays au cours des dernières décennies.

En 1994, après quatre ans de conflit militaire entre les deux pays, certains gouvernements européens et régionaux sont intervenus pour mettre fin au différend territorial entre Bakou et Erevan, et un cessez-le-feu a finalement été établi grâce à la médiation du Groupe de Minsk de l'Organisation pour la sécurité et Coopération en Europe (OSCE). Mais les efforts internationaux pour résoudre pacifiquement le conflit ont jusqu'à présent été infructueux.

