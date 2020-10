Les meilleurs publications scientifiques du monde: la part de l'Iran est de 3%

Téhéran (IRNA)- Le vice-ministre de la Recherche et de la Technologie Golam-Hossein Rahimi a déclaré que la part de l'Iran dans la publication des meilleurs articles est actuellement de 3%, et dans tous les articles en termes de quantité - 2%, et pendant trois années consécutives, le pays a été classé au premier rang des pays islamiques en termes de quantité et de qualité.

Rahimi, lundi, lors d'une conférence de presse virtuelle sur les évaluations scientifiques de l'Iran dans le monde, a noté que l'Iran se classe 15-16 dans le classement pour la publication d'articles scientifiques. L'Iran se classe 16e dans l'indexation des articles (Web of Science) et 15e dans Scopus. En 2019, l'Iran a publié 62000 articles et indexé 65000 articles dans Scopus, a-t-il déclaré. «En ce qui concerne la qualité, l’une des accusations les plus importantes contre l’Iran est de prêter attention à la croissance quantitative et non de considérer une croissance qualitative. Cette question s'est posée à un moment où l'on assiste à une croissance qualitative significative des articles », a-t-il ajouté. «Pendant trois années consécutives, l'Iran a été classé premier pour le nombre et la qualité des articles parmi les pays islamiques. La part de l'Iran dans la publication des meilleurs articles est actuellement de 3% et dans le nombre total d'articles dans le monde de 2% », a-t-il déclaré. Il a expliqué que la population iranienne représente un pour cent de la population totale mondiale. «Ce 1% est basique et tout doit être comparé à ce 1%; Par conséquent, nous avons publié deux fois plus d'articles que la population iranienne », a-t-il poursuivi. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

