L'Iran signale une augmentation de la production d'acier à plus de 30 millions de tonnes en 2020

Hodadad Garibpur, précisant que l'organisation Imidro demande aux professeurs d'université de présenter leurs résultats de recherche sous forme de séminaires, a noté que «ce faisant, nous pouvons profiter des solutions proposées pour répondre aux besoins communs».

«Cette année, notre production atteindra plus de 30 millions de tonnes, et grâce aux efforts des militants dans ce domaine, les exportations d'acier peuvent rapporter plus de 4 milliards de dollars par an et créer des emplois pour 200 000 personnes dans le pays», a-t-il déclaré.

Ce colloque sous le slogan «Problèmes d'approvisionnement en matières premières, équipements, connaissances techniques et développement des infrastructures dans le domaine de la fiabilité des produits métalliques» avec la participation de chefs d'entreprises sidérurgiques, d'experts, de spécialistes et d'experts de la métallurgie ferreuse du pays, ainsi que de professeurs et d'étudiants, s'est tenu à Kish.

