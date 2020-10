Les exportations non pétrolières de l’Iran atteignent 13,5 milliards de dollars

Hamid Zadboom, s’exprimant mardi 6 octobre lors d'une réunion conjointe du Groupe de travail pour les affaires économiques, l'emploi et le développement des exportations de la province de Zanjan, souligne le rôle important des exportations non pétrolières dans la réduction du prix des produits pétroliers pour dire : « Soutenir aujourd'hui les exportations non pétrolières est une tâche importante pour toutes les agences économiques du pays »

Faisant référence à la baisse de 11% des exportations de la province de Zanjan par rapport à la baisse de 34% des exportations du pays au cours des six premiers mois de cette année en raison d’une double crise qui touche aujourd’hui l’Iran, à savoir l’épidémie du Covid-19 et les sanctions, cette autorité économique iranienne a noté: «La baisse moyenne des exportations de la province de Zanjan était inférieure à la baisse moyenne des exportations dans tout le pays, et si la frontière turque n'était pas fermée pendant 2 mois, et si nous ne faisions pas face à des problèmes au sujet de la valeur ajoutée du plomb et du zinc, les exportations de la province de Zanjan augmenteraient. Tout cela mérite l'appréciation des acteurs de l’appareil économique de la province. »

Faisant référence aux importations du pays d'environ 16,7 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année, il a déclaré : « Dans les conditions difficiles provoquées par la pandémie de coronavirus et les sanctions, nous avons constaté une baisse de 34% des exportations, qui diminueront encore progressivement. »

