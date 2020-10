La FAO soutient les efforts de l'Iran pour financer l'action face au changement climatique

Selon un rapport du bureau de représentation de la FAO à Téhéran mardi 6 octobre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), afin de créer une plate-forme complète pour traiter les problèmes liés au changement climatique en Iran, a réuni une centaine d'institutions et organismes locaux, nationaux et internationaux, avec le soutien de l'Organisation iranienne de protection de l'environnement.

Tout en soutenant le renforcement de la capacité de ces institutions, la FAO a jeté les bases de leur dialogue et de leur interaction conjointe sur les questions liées au financement des mesures face au changement climatique.

Les participants à cette réunion consultative ont partagé leurs points de vue sur les capacités institutionnelles et techniques du pays, ainsi que sur les défis à relever à cette fin.

Ils se sont penchés sur les étapes nécessaires pour aborder et résoudre les problèmes liés au changement climatique.

La FAO est une agence spécialisée des Nations Unies disposant d'une expertise unique dans les trois dimensions du développement durable. La FAO soutient la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Dans un geste préventif, elle se concentre sur la résilience, sur un développement durable et inclusif agricole et sur l'adaptation au changement climatique.

